Медведев назвал создание лекарства от COVID прорывом, достойным Нобелевской премии

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что создание лекарства от коронавирусной инфекции стало бы прорывом, достойным Нобелевской премии.

«Если удастся создать, например, лекарство против коронавируса или чего-то подобного, ну это точно Нобелевская премия, на мой взгляд. И это действительно был бы очень серьёзный прорыв», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также заявил о необходимости взаимного признания вакцин от COVID-19.

«Я считаю, что любая страна, которая производит вакцину, пусть она и не очень сильная, пусть она не даёт высокоэффективной защиты, имеет право получить регистрацию в ВОЗ», — заключил Медведев.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов на фоне пандемии коронавируса.

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