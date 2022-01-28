Медведев назвал создание лекарства от COVID прорывом, достойным Нобелевской премии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что создание лекарства от коронавирусной инфекции стало бы прорывом, достойным Нобелевской премии.

«Если удастся создать, например, лекарство против коронавируса или чего-то подобного, ну это точно Нобелевская премия, на мой взгляд. И это действительно был бы очень серьёзный прорыв», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также заявил о необходимости взаимного признания вакцин от COVID-19.

«Я считаю, что любая страна, которая производит вакцину, пусть она и не очень сильная, пусть она не даёт высокоэффективной защиты, имеет право получить регистрацию в ВОЗ», — заключил Медведев.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов на фоне пандемии коронавируса.