Госсекретарь США Блинкен подтвердил гибель американца на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил гибель на Украине американского гражданина.

«Могу подтвердить, что американский гражданин был убит», — заявил Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

Подробностей он не сообщил.

Как пишет агентство, The New York Times ранее сообщила о гибели в Чернигове 68-летнего американца, который находился там со своей подругой-украинкой.

Также ранее Народная милиция ДНР заявила об уничтожении, предположительно, трёх наёмников из Соединённых Штатов во время освобождения Марьинки.

В Пентагоне отметили, что не располагают информацией на данный счёт.