Пентагон не располагает данными о ликвидации трёх наёмников из США в ДНР

Пентагон пока не располагает данными о ликвидации трёх наёмников из США во время операции по освобождению Марьинки в ДНР.

«Мы не располагаем информацией на данный счёт», — сказал РИА Новости представитель Пентагона.

Агентству предложили обратиться в Госдепартамент США.

Ранее Народная милиция ДНР заявила об уничтожении, предположительно, трёх наёмников из Соединённых Штатов во время освобождения Марьинки.

В рюкзаке рядом с останками одного из бойцов нашли флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круза Тоблина (Lt. Cruz Tomblin).