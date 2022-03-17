Пентагон не располагает данными о ликвидации трёх наёмников из США в ДНР

Короткая ссылка
Пентагон пока не располагает данными о ликвидации трёх наёмников из США во время операции по освобождению Марьинки в ДНР.
Пентагон не располагает данными о ликвидации трёх наёмников из США в ДНР
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Мы не располагаем информацией на данный счёт», — сказал РИА Новости представитель Пентагона.

Агентству предложили обратиться в Госдепартамент США.

Ранее Народная милиция ДНР заявила об уничтожении, предположительно, трёх наёмников из Соединённых Штатов во время освобождения Марьинки.

В рюкзаке рядом с останками одного из бойцов нашли флаг штата Теннесси США, а также другие  предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круза Тоблина (Lt. Cruz Tomblin).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить