Народная милиция ДНР заявила об уничтожении, предположительно, трёх наёмников из Соединённых Штатов во время освобождения Марьинки.

Как сообщила Народная милиция республики, силы ДНР уничтожили опорный пункт 1-го механизированного батальона 54-й бригады.

Во время его досмотра были обнаружены иностранные вооружения (гранатомёты NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48) и личные вещи американских инструкторов, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов.

«В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круза Тоблина (Lt. Cruz Tomblin), которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году», — сообщила Народная милиция.

15 марта в Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о «полной денацификации» 53-й механизированной бригады ВСУ.