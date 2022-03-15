В ДНР сообщили о «полной денацификации» 53-й бригады ВСУ

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В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о «полной денацификации» 53-й механизированной бригады ВСУ.
В ДНР сообщили о «полной денацификации» 53-й бригады ВСУ
  • РИА Новости

«На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 53-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о её расформировании в связи с масштабными потерями», — говорится в заявлении замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Ранее глава республики Денис Пушилин заявил о серьёзном продвижении сил республики в Мариуполе за ночь.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что уничтожены практически все огневые точки неонацистов, которые были оборудованы в пригородных районах Мариуполя.

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