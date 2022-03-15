Глава ДНР Пушилин заявил о серьёзном продвижении сил республики в Мариуполе за ночь
- РИА Новости
- © Иван Родионов
«Нашим подразделениям удалось за предыдущую ночь тоже продвинуться относительно серьёзно с учётом того, что Мариуполь — большой город», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, в понедельник, 14 марта, под Мариуполем погиб известный командир ополчения ещё с 2014 года с позывным Клуни.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что уничтожены практически все огневые точки неонацистов, которые были оборудованы в пригородных районах Мариуполя.