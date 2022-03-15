Глава ДНР Пушилин заявил о серьёзном продвижении сил республики в Мариуполе за ночь

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Подразделениям Донецкой Народной Республики за минувшую ночь удалось серьёзно продвинуться в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Пушилин заявил о серьёзном продвижении сил республики в Мариуполе за ночь
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

«Нашим подразделениям удалось за предыдущую ночь тоже продвинуться относительно серьёзно с учётом того, что Мариуполь — большой город», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в понедельник, 14 марта, под Мариуполем погиб известный командир ополчения ещё с 2014 года с позывным Клуни.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что уничтожены практически все огневые точки неонацистов, которые были оборудованы в пригородных районах Мариуполя.

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