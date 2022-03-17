В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН по спецоперации на Украине

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Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда ООН, обратившись с иском против России. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровной.
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН по спецоперации на Украине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Обратившись с иском в Международный суд по конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него, Украина явно злоупотребила его юрисдикцией», — отметила Захарова.

Как подчёркивается, по данному конкретному иску суд не располагает юрисдикцией.

В МИД также добавили, что «при поддержке со стороны своих западных покровителей киевский режим организовал беспрецедентное давление на суд».

16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия  должна остановить специальную военную операцию на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Международного суда ООН в Гааге.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

Он отметил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

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