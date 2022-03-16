Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить военную операцию на Украине

Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить специальную военную операцию на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля», — сказала судья Джоан Донохью.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что голосование по российскому проекту резолюции касательно гуманитарной ситуации на Украине в Совбезе ООН состоится 17 марта.