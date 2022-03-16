Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить военную операцию на Украине

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Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить специальную военную операцию на Украине.
Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить военную операцию на Украине
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля», — сказала судья Джоан Донохью.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что голосование по российскому проекту резолюции касательно гуманитарной ситуации на Украине в Совбезе ООН состоится 17 марта.

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