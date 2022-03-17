В Кремле прокомментировали призыв Международного суда ООН по спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна «немедленно приостановить» военную операцию на Украине.
В Кремле прокомментировали призыв Международного суда ООН по спецоперации на Украине
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«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может», — ответил Песков на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

Он отметил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

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