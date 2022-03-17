Захарова прокомментировала нанесение удара по тренировочным центрам наёмников на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала нанесение российскими вооружёнными силами точечных ударов по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском.

«Мы обратили внимание на вербовку зарубежными дипломатическими миссиями Украины иностранных граждан в, как они называют, добровольческий иностранный корпус Зеленского», — отметила Захарова.

По её словам, многочисленные «солдаты удачи» стягиваются на Украину в основном через Польшу.

«К суровой реальности этих солдат удачи вернул нанесённый ВС России точечный удар по тренировочной базе наёмников подо Львовом», — уточнила дипломат.

Она выразила надежду, что «такая профилактика станет отрезвляющей для легионеров, которые выражали желание приезжать на Украину».

13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. По заявлению Минобороны, уничтожены до 180 иностранных наёмников.

Как рассказали в ведомстве, там находились пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников, а также база хранения вооружения и военной техники, поступающей из зарубежных стран. ВС России продолжат уничтожать прибывших иностранных наёмников.

Также сообщалось, что российские военные в ходе наступательных действий захватывают множество переносных зенитных ракетных комплексов. Серийные номера этих вооружений будут проверены, чтобы установить страны, поставляющие оружие из Восточной Европы.