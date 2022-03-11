ВС России по серийным номерам установят страны, поставившие украинским радикалам ПЗРК
- AP
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла», — рассказал он.
Украинские националисты, «спешно отступая с занимаемых позиций», бросили эти комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами, добавил Конашенков.
Он напомнил, что киевский режим бесконтрольно раздаёт полученные от европейских стран и США ПЗРК, чем создаёт «долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам».
«Эта касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наёмников и неонацистов для участия в боевых действиях», — подчеркнул он.
Как ранее заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, накачка Западом Украины высокоточными вооружениями несёт угрозу гражданской авиации.