Армия России в ходе наступательных действий против украинских националистов захватывает множество переносных зенитных ракетных комплексов. Серийные номера этих вооружений будут проверены, чтобы установить страны, поставляющие оружие из Восточной Европы.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла», — рассказал он.

Украинские националисты, «спешно отступая с занимаемых позиций», бросили эти комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами, добавил Конашенков.

Он напомнил, что киевский режим бесконтрольно раздаёт полученные от европейских стран и США ПЗРК, чем создаёт «долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам».

«Эта касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наёмников и неонацистов для участия в боевых действиях», — подчеркнул он.

Как ранее заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, накачка Западом Украины высокоточными вооружениями несёт угрозу гражданской авиации.