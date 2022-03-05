Захарова: накачка Западом Украины оружием несёт угрозу гражданской авиации
- AP
- © Efrem Lukatsky
Об этом говорится на сайте МИД России.
«Страны Запада приступили к массированным поставкам на Украину ПЗРК Stinger... других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения. Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом», — отметила она.
По её словам, переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей — лишь вопрос времени.
«ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК — для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры», — подчеркнула Захарова.
Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение о поставке оружия на Украину.