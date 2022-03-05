Захарова: накачка Западом Украины оружием несёт угрозу гражданской авиации

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что накачка Западом Украины высокоточными вооружениями несёт угрозу гражданской авиации.

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Страны Запада приступили к массированным поставкам на Украину ПЗРК Stinger... других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения. Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом», — отметила она.

По её словам, переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей — лишь вопрос времени.

«ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК — для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры», — подчеркнула Захарова.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение о поставке оружия на Украину.