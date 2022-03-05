Захарова: накачка Западом Украины оружием несёт угрозу гражданской авиации

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что накачка Западом Украины высокоточными вооружениями несёт угрозу гражданской авиации.
Захарова: накачка Западом Украины оружием несёт угрозу гражданской авиации
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Страны Запада приступили к массированным поставкам на Украину ПЗРК Stinger... других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения. Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом», — отметила она.

По её словам, переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей — лишь вопрос времени.

«ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК — для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры», — подчеркнула Захарова.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение о поставке оружия на Украину.

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