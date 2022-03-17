Опубликовано видео нанесения артиллеристами ДНР ударов по позициям ВСУ

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RT публикует видео, как артиллеристы Народной милиции Донецкой Народной Республики из миномётов «Нона» наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины.

Видео снял стрингер RT Андрей Филатов.

Ранее RT публиковал видео с позиций украинской морской пехоты после боёв с войсками ДНР.

Также сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин включил в зону ответственности ДНР освобождённые населённые пункты.

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