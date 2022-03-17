Опубликовано видео нанесения артиллеристами ДНР ударов по позициям ВСУ

RT публикует видео, как артиллеристы Народной милиции Донецкой Народной Республики из миномётов «Нона» наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины.

Видео снял стрингер RT Андрей Филатов. Ранее RT публиковал видео с позиций украинской морской пехоты после боёв с войсками ДНР. Также сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин включил в зону ответственности ДНР освобождённые населённые пункты.