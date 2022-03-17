Пушилин включил в зону ответственности ДНР освобождённые населённые пункты

По указу главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина ранее находившиеся под контролем Украины населённые пункты перешли в зону ответственности районов ДНР.

«Освобождённые населённые пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.

Так, в зону ответственности администрации Тельмановского района вошли сёла Ивановка, Ровнополь, Златоустовка, Ближнее; администрации Старобешевского района — село Никольское, пгт Владимировка и Благодатное; администрации города Докучаевска — город Волноваха.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения ДНР взяли под контроль населённые пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.

Тем временем войска ЛНР ведут бой в Северодонецке.