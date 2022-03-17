Стрингер RT снял на видео позиции украинской морской пехоты после боёв с войсками ДНР

Стрингер RT Андрей Филатов снял на видео позиции морской пехоты Вооружённых сил Украины после прошедших боёв с войсками Донецкой Народной Республики.

Он показал небольшой склад, где осталось много гильз, упаковки от пороха, от РПГ.

«Нелёгкая «прогулка» была для бойцов армии ДНР», — сказал Филатов.

По его словам, «украинская морская пехота посопротивлялась».

«Что мы можем сказать о господине капитане Яцуке? Только то, что он заведовал этим складом и у него на этом складе «в лучших традициях» — бульбулятор. Работал «с удовольствием», — заявил стрингер RT.

Также он показал, на каких машинах ездят морпехи ВСУ.

«Здесь двери даже из полиэтилена... Фактически это кабриолет. Такая машина — сомнительное удовольствие даже для бойцов «стойкой» морской пехоты Украины... Так как это не бронированная техника, то по опыту военкорскому моему: любая небронированная машина в радиусе 5—7 км от передовой — это одноразовая машина», — отметил Филатов.

Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного вооружения.