Стрингер RT снял на видео позиции украинской морской пехоты после боёв с войсками ДНР

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Стрингер RT Андрей Филатов снял на видео позиции морской пехоты Вооружённых сил Украины после прошедших боёв с войсками Донецкой Народной Республики.
Стрингер RT снял на видео позиции украинской морской пехоты после боёв с войсками ДНР

    Он показал небольшой склад, где осталось много гильз, упаковки от пороха, от РПГ.

    «Нелёгкая «прогулка» была для бойцов армии ДНР», — сказал Филатов.

    По его словам, «украинская морская пехота посопротивлялась».

    «Что мы можем сказать о господине капитане Яцуке? Только то, что он заведовал этим складом и у него на этом складе «в лучших традициях» — бульбулятор. Работал «с удовольствием», — заявил стрингер RT.

    Также он показал, на каких машинах ездят морпехи ВСУ.

    «Здесь двери даже из полиэтилена... Фактически это кабриолет. Такая машина — сомнительное удовольствие даже для бойцов «стойкой» морской пехоты Украины... Так как это не бронированная техника, то по опыту военкорскому моему: любая небронированная машина в радиусе 5—7 км от передовой — это одноразовая машина», — отметил Филатов.

    Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного вооружения.

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