Зеленский заявил, что переговоры с Россией продвигаются тяжело
«Переговоры ещё продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно», — цитирует его РИА Новости.
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия и Украина выйдут на мирный договор.
В Киеве также заявили, что Зеленский «готов сесть за стол переговоров» с российским лидером.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, препятствий для встречи президентов России и Украины нет, однако она должна закрепить конкретные договорённости.