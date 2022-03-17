Зеленский заявил, что переговоры с Россией продвигаются тяжело

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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала NBC заявил, что переговоры с российской стороной продвигаются достаточно тяжело.

«Переговоры ещё продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно», — цитирует его РИА Новости.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия и Украина выйдут на мирный договор.

В Киеве также заявили, что Зеленский «готов сесть за стол переговоров» с российским лидером.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, препятствий для встречи президентов России и Украины нет, однако она должна закрепить конкретные договорённости.

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