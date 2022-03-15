Вице-премьер Украины Верещук подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным
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«Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров», — сказала Верещук к эфире телеканала BFMTV. Её слова приводит РИА Новости.
14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация украинского президента не запрашивала переговоры Зеленского с Путиным.
Ранее Зеленский назвал задачей украинской делегации на переговорах с Россией организацию его встречи с Путиным.