Вице-премьер Украины Верещук подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что украинский лидер Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Вице-премьер Украины Верещук подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным
  • Gettyimages.ru

«Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров», — сказала Верещук к эфире телеканала BFMTV. Её слова приводит РИА Новости.

14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация украинского президента не запрашивала переговоры Зеленского с Путиным.

Ранее Зеленский назвал задачей украинской делегации на переговорах с Россией организацию его встречи с Путиным.

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