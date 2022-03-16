Лавров заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Зеленского

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Препятствий для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, однако она должна закрепить конкретные договорённости. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Лавров заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Зеленского
  • AP
  • © Maxim Shemetov/Pool

«Нет никаких препятствий для организации встречи при понимании, что она не будет встречей ради самой себя, а будет контакт президентов, который закрепит достигнутые договорённости, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций», — сказал Лавров.

Со своей стороны, Чавушоглу подтвердил позицию Анкары о готовности организовать встречу лидеров России и Украины на своей территории в случае необходимости.

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