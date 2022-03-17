Аксёнов: большинство крымчан поддерживает спецоперацию России на Украине

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Большая часть жителей полуострова поддерживает военную спецоперацию на Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Подавляющее большинство крымчан поддерживает специальную военную операцию, нашего президента и наши вооружённые силы. Люди в большинстве своём понимают, что это вынужденное и единственно возможное решение», — сказал он в интервью «Известиям».

Аксёнов напомнил, что у многих крымчан на Украине остались родственники, о которых они переживают. Однако, по словам главы региона, российские военные действуют максимально аккуратно и наносят удары только по военным объектам.

1 марта Минобороны России предупредило о нанесении ударов по СБУ и зданию 72-го главного центра психологических операций в Киеве в целях пресечения информационных атак против страны.

2 марта был нанесён высокоточный удар по указанным объектам.

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