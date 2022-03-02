Российская армия нанесла удар по объектам СБУ, откуда проводились информатаки против России

Армия России нанесла высокоточный удар по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесён удар высокоточным оружием в городе Киеве», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

По словам Конашенкова, в результате удара была выведена из строя аппаратная вещания телевышки. Разрушений жилых домов не зафиксировано.

1 марта Министерство обороны России предупредило о нанесении ударов по указанным объектам в целях пресечения информационных атак против России.

В ведомстве призвали покинуть свои дома всех живущих рядом с ретрансляционными узлами в Киеве, а также украинцев, привлекаемых националистами для осуществления провокаций против России.