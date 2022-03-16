Гаврилов: с новыми наёмниками на Украине поступят так же, как на Яворовском полигоне

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С иностранными наёмниками, прибывающими на Украину, российская армия поступит так же, как с теми, которые были на Яворовском полигоне во Львовской области, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов: с новыми наёмниками на Украине поступят так же, как на Яворовском полигоне
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».

«Описали всё, что было, особенно с наёмниками. Предупредили — как с Яворовским полигоном произошло, так и будет происходить с другими наёмниками», — цитирует его РИА Новости.

13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. По заявлению Минобороны, уничтожено до 180 иностранных наёмников.

Как рассказали в ведомстве, там находились пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников и база хранения вооружения и военной техники, поступающей из зарубежных стран. ВС России продолжат уничтожать прибывших иностранных наёмников.

Военный эксперт Роман Насонов в стриме RT рассказал, что у наёмников порой нет «боевой выучки, боевой спайки и единого устава». По его словам, «они могут по условиям контракта в любые двое суток покинуть район боевых действий».

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