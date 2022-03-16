Военный эксперт Насонов прокомментировал эффективность иностранных наёмников на Украине
- РИА Новости
По его словам, у таких бойцов нет «боевой выучки, боевой спайки и единого устава», они не смогут влиться в единый коллектив.
«Они, как правило, одиночки. Да у них даже язык разный. Нет мультиязыка. Они могут по условиям контракта в любые двое суток покинуть район боевых действий. Вот и делайте вывод», — сообщил Насонов.
Ранее стало известно, что подразделения ВДВ России захватили на Украине опорный пункт националистов и иностранных наёмников в районе села Гута-Межигорская в Киевской области.
Военные изъяли десять ПТРК Javelin и некоторые другие образцы вооружения, поставленные странами Запада.