Военный эксперт Насонов прокомментировал эффективность иностранных наёмников на Украине

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Военный эксперт Роман Насонов рассказал в стриме RT «Летучка», почему иностранные наёмники не будут эффективны при боевых действиях на Украине.
Военный эксперт Насонов прокомментировал эффективность иностранных наёмников на Украине
  • РИА Новости

По его словам, у таких бойцов нет «боевой выучки, боевой спайки и единого устава», они не смогут влиться в единый коллектив.

«Они, как правило, одиночки. Да у них даже язык разный. Нет мультиязыка. Они могут по условиям контракта в любые двое суток покинуть район боевых действий. Вот и делайте вывод», — сообщил Насонов.

Ранее стало известно, что подразделения ВДВ России захватили на Украине опорный пункт националистов и иностранных наёмников в районе села Гута-Межигорская в Киевской области.

Военные изъяли десять ПТРК Javelin и некоторые другие образцы вооружения, поставленные странами Запада.

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