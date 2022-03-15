ВДВ России захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников под Киевом

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Подразделения ВДВ России захватили на Украине опорный пункт националистов и иностранных наёмников в районе села Гута-Межигорская в Киевской области. Военные изъяли десять ПТРК Javelin и некоторые другие образцы вооружения, поставленные странами Запада.
ВДВ России захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников под Киевом
  • © Ukrainian Defense Ministry Press Service via AP

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 14 марта в районе населённого пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наёмников. Российскими десантниками изъято десять противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину», — сказал он.

Все захваченные Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Также российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область.

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