Минобороны России: российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область
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«Вооружёнными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — заявил он.
По его словам, группировка войск ДНР, в свою очередь, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населённый пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новосёловка-2.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские Вооружённые силы будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку.