Минобороны России: российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область.

«Вооружёнными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — заявил он.

По его словам, группировка войск ДНР, в свою очередь, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населённый пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новосёловка-2.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские Вооружённые силы будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку.