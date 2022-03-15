Минобороны России: российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область.
Минобороны России: российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область
  • © РИА Новости

«Вооружёнными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — заявил он.

По его словам, группировка войск ДНР, в свою очередь, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населённый пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новосёловка-2.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские Вооружённые силы будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку.

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