Минобороны: ВС России будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
По его словам, ВС России будут выводить из строя предприятия ОПК по производству, ремонту и восстановлению вооружений, которые «националисты используют для совершения военных преступлений».
Ведомство призывает украинцев, работающих на данных объектах, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.
Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ, находящейся в окрестностях Красноармейска.
В результате произошедшего погибли 20 человек, ещё 28 пострадали.