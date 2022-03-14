Минобороны: ВС России будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку

В ответ на удар по Донецку Вооружённые силы России будут уничтожать объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, ВС России будут выводить из строя предприятия ОПК по производству, ремонту и восстановлению вооружений, которые «националисты используют для совершения военных преступлений».

Ведомство призывает украинцев, работающих на данных объектах, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ, находящейся в окрестностях Красноармейска.

В результате произошедшего погибли 20 человек, ещё 28 пострадали.