Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию в Донбассе, а затем — к массированному наступлению на Крым, заявил российский президент Владимир Путин.

«Украина, поощряемая Соединёнными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию. К кровавой бойне и этническим чисткам в Донбассе. Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым было только вопросом времени», — заявил глава государства.

Российские вооружённые силы сорвали эти планы, подчеркнул он.

«В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса, они её вели. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье. Все последние годы продолжались боевые действия в Донбассе, обстрелы мирных населённых пунктов. За это время погибли почти 14 тыс. мирных граждан, среди них дети», — заявил Владимир Путин.

В начале февраля президент России, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в одном из штабов украинских военных нашли ноутбук с лицензионным номером реестра НАТО и разведданными.

По данным разведки республики и показаниям пленных, наступательная операция ВСУ должна была начаться 8 марта текущего года: вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым, рассказал Пушилин.