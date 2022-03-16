На телеканале «Украина 24» появилось «обращение» Зеленского с призывом сложить оружие

В эфире телеканала «Украина 24» показали бегущую строку с якобы призывом украинского лидера Владимира Зеленского к ВСУ сложить оружие и вернуться к своим семьям.

«Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере, у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям», — говорится в заявлении.

Зеленский опроверг данное сообщение, назвав его провокацией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления Киева об угрозе, которая исходит от Чернобыльской АЭС после её перехода под контроль российских войск.