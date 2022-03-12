Захарова опровергла информацию Киева об угрозе на Чернобыльской АЭС
«Они (заявления украинской стороны. — RT) не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — говорится в заявлении дипломата.
Захарова подчеркнула, что взятие ЧАЭС российскими военными было произведено таким образом, чтобы не нанести ущерб безопасности объекта.
«Достигнута договорённость с военнослужащими украинского отдельного батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности её энергоблоков и саркофага. Радиационный фон на ЧАЭС в норме, что подтверждается, в том числе МАГАТЭ», — добавила она.
10 марта стало известно, что Украина уведомила МАГАТЭ об отключении ЧАЭС от электросети.
По словам замминистра обороны России Николая Панкова, украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.
Как заявил Панков, это ещё раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов.