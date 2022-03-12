Захарова опровергла информацию Киева об угрозе на Чернобыльской АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления Киева об угрозе, которая исходит от Чернобыльской АЭС после её перехода под контроль российских войск.

«Они (заявления украинской стороны. — RT) не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова подчеркнула, что взятие ЧАЭС российскими военными было произведено таким образом, чтобы не нанести ущерб безопасности объекта.

«Достигнута договорённость с военнослужащими украинского отдельного батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности её энергоблоков и саркофага. Радиационный фон на ЧАЭС в норме, что подтверждается, в том числе МАГАТЭ», — добавила она.

10 марта стало известно, что Украина уведомила МАГАТЭ об отключении ЧАЭС от электросети.

По словам замминистра обороны России Николая Панкова, украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Как заявил Панков, это ещё раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов.