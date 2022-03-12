Захарова опровергла информацию Киева об угрозе на Чернобыльской АЭС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления Киева об угрозе, которая исходит от Чернобыльской АЭС после её перехода под контроль российских войск.

«Они (заявления украинской стороны. — RT) не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова подчеркнула, что взятие ЧАЭС российскими военными было произведено таким образом, чтобы не нанести ущерб безопасности объекта.

«Достигнута договорённость с военнослужащими украинского отдельного батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности её энергоблоков и саркофага. Радиационный фон на ЧАЭС в норме, что подтверждается, в том числе МАГАТЭ», — добавила она.

10 марта стало известно, что Украина уведомила МАГАТЭ об отключении ЧАЭС от электросети.

По словам замминистра обороны России Николая Панкова, украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Как заявил Панков, это ещё раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов.

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