NBC News: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
«Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине дронов-камикадзе американского производства — передовых управляемых ракет», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для «точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники».
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.
15 марта российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства.