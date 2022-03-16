NBC News: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет

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Администрация США изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи.
NBC News: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
  • Gettyimages.ru
  • © Keith Brofsky

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.

«Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине дронов-камикадзе американского производства — передовых управляемых ракет», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для «точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники».

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.

15 марта российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства.

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