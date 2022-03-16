Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров российской и украинской делегаций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения российско-украинских переговоров. По его словам, позиции сторон в ходе переговоров звучат реалистичнее.

«Каждому нужно работать на своём месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно... Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее», — заявил он в обращении в Telegram.

По словам Зеленского, для достижения решений в интересах Украины ещё «нужно время».

Как сообщал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, российско-украинские переговоры будут продолжены 16 марта.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.