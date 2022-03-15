Двух детей госпитализировали после обстрела Макеевки из «Точки-У»

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Обоих пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» госпитализировали.

Отмечается, что при обстреле десятилетняя девочка получила непроникающую травму глаза, мальчик 16 лет — множественные осколочные раны лица.

«Оба пострадавших ребёнка госпитализированы в учреждение здравоохранения. Состояние девочки ухудшилось из-за тяжелого ранения глаза», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР со ссылкой на Минздрав республики.

Как сообщалось ранее, при обстреле пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов.

Ракета была сбита средствами ПВО.

На данный момент известно о четырёх пострадавших.

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