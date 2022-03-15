Двух детей госпитализировали после обстрела Макеевки из «Точки-У»
Отмечается, что при обстреле десятилетняя девочка получила непроникающую травму глаза, мальчик 16 лет — множественные осколочные раны лица.
«Оба пострадавших ребёнка госпитализированы в учреждение здравоохранения. Состояние девочки ухудшилось из-за тяжелого ранения глаза», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР со ссылкой на Минздрав республики.
Как сообщалось ранее, при обстреле пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов.
Ракета была сбита средствами ПВО.
На данный момент известно о четырёх пострадавших.