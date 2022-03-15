Жители освобождённой Волновахи рассказали, как вели себя в городе военные ВСУ

Жители Волновахи, освобождённой войсками Донецкой Народной Республики, рассказали спецкору RT Валентину Горшенину, как вели себя в городе военные Вооружённых сил Украины.

«Нацики говорили, что будут отходить — сотрут Волноваху с лица земли», — заявил один из местных жителей.

По словам другого мужчины, один из украинских военных «обложил себя гранатами с пулемётом и не выпускал двое суток людей из подвала».

«Ему люди говорят: «Вали за своими», а он говорит: «Мне надо эту точку удержать», — поделился местный житель.

Ещё один мужчина из Волновахи отметил, что когда вошли разведчики, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, то они спросили у местных жителей, нужна ли им помощь.

«Зашли когда разведчики, то сразу (предложили. — RT): «Что надо? Может, лекарства, может, воды, может, покушать?», — рассказал он.

Ранее RT опубликовал кадры работы подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики в Волновахе.

11 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваха.