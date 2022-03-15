Жители освобождённой Волновахи рассказали, как вели себя в городе военные ВСУ
- РИА Новости
- © Иван Родионов
«Нацики говорили, что будут отходить — сотрут Волноваху с лица земли», — заявил один из местных жителей.
По словам другого мужчины, один из украинских военных «обложил себя гранатами с пулемётом и не выпускал двое суток людей из подвала».
«Ему люди говорят: «Вали за своими», а он говорит: «Мне надо эту точку удержать», — поделился местный житель.
Ещё один мужчина из Волновахи отметил, что когда вошли разведчики, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, то они спросили у местных жителей, нужна ли им помощь.
«Зашли когда разведчики, то сразу (предложили. — RT): «Что надо? Может, лекарства, может, воды, может, покушать?», — рассказал он.
Ранее RT опубликовал кадры работы подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики в Волновахе.
11 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваха.