Опубликованы кадры работы подразделений Народной милиции ДНР в Волновахе
«Кого только тут нет, в этой Волновахе: поляки, нацисты… Ничего, 3-я ОБСПН не сдаётся!» — говорит один из бойцов ДНР на видео.
Ранее RT публиковал видео, как бойцы Донецкой Народной Республики снимают украинский флаг и водружают флаг ДНР в Волновахе.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил RT, что к нему попал доклад командира 105-го отдельного батальона территориальной обороны, находившийся в военкомате Волновахи.