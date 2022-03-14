Опубликованы кадры работы подразделений Народной милиции ДНР в Волновахе

RT публикует кадры работы подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики в Волновахе.

«Кого только тут нет, в этой Волновахе: поляки, нацисты… Ничего, 3-я ОБСПН не сдаётся!» — говорит один из бойцов ДНР на видео.

Ранее RT публиковал видео, как бойцы Донецкой Народной Республики снимают украинский флаг и водружают флаг ДНР в Волновахе.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил RT, что к нему попал доклад командира 105-го отдельного батальона территориальной обороны, находившийся в военкомате Волновахи.