Опубликованы кадры работы подразделений Народной милиции ДНР в Волновахе

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RT публикует кадры работы подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики в Волновахе.

«Кого только тут нет, в этой Волновахе: поляки, нацисты… Ничего, 3-я ОБСПН не сдаётся!» — говорит один из бойцов ДНР на видео.

Ранее RT публиковал видео, как бойцы Донецкой Народной Республики снимают украинский флаг и водружают флаг ДНР в Волновахе.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил RT, что к нему попал доклад командира 105-го отдельного батальона территориальной обороны, находившийся в военкомате Волновахи.

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