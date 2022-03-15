Минобороны России: Киев согласовал три из десяти предложенных гумкоридоров

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Украина на 15 марта согласовала три из десяти предложенных Россией гуманитарных коридоров. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: Киев согласовал три из десяти предложенных гумкоридоров
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Отмечается, что 15 марта с 10:00 Россия в гуманных целях уже в 12-й раз предоставила гуманитарные коридоры на ряде направлений на Украине.

«Из десяти предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три», — сказал он.

При этом Киев не подтвердил ни один из маршрутов  эвакуации в Россию.

По словам Мизинцева, это в очередной раз доказывает безразличие действующей украинской власти к собственному народу.

14 марта сообщалось, что в Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарной помощью: 450 т лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. 

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