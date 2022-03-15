Белоруссия ратифицировала договоры по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере

Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договоры по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере. Об этом сообщила во вторник пресс-служба нижней палаты парламента.

«В одном чтении приняты проекты законов Республики Беларусь «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года» и «О ратификации международных договоров» по вопросам белорусско-российского сотрудничества в военной сфере», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

11 марта в Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, она длилась более пяти часов.

Как позднее сообщили в Минске, стороны уделили внимание развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.

Также Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества.