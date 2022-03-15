Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев и встретятся с Зеленским и Шмыгалем
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Отмечается, что они направляются в Киев в качестве представителей Европейского совета для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«Поездка согласована с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины», — говорится в сообщении.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое раннее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.