Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев и встретятся с Зеленским и Шмыгалем

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Пётр Фиала и Янез Янша посетят во вторник, 15 марта, Киев, сообщает пресс-служба польского кабмина.

Отмечается, что они направляются в Киев в качестве представителей Европейского совета для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Поездка согласована с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины», — говорится в сообщении.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое раннее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.