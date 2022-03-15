Политолог Бальбек высказался о ситуации с биолабораториями на Украине

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал слова директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука о том, что биологические лаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для всей Европы.

«Конечно, западные каналы будут рассказывать, что это враньё. Зато у крымчан свежо в памяти, как неожиданно на границе с Херсонской областью начался массовый мор диких уток, которые, согласно документам из этих биолабораторий, были идеальным средством доставки вируса», — подчеркнул Бальбек.

Он высказал мнение, что в США «надеялись отсидеться за океаном, пока в Европе будут бушевать эпидемии».

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что биологические лаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для всей Европы.