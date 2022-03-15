Во Всемирном банке сообщили о выделении дополнительных $200 млн Украине

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Всемирный банк выделит дополнительно $200 млн на оказание помощи Украине. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Это в дополнение к $723 млн, мобилизованным для Украины и её народа на прошлой неделе, из которых $350 млн уже были выплачены», — приводит Интерфакс сообщение.

Как уточняется, данное финансирование является частью пакета поддержки в размере $3 млрд, которые могут быть готовы в «ближайшие шесть — восемь недель».

Ранее совет Всемирного банка одобрил выделение $723 млн для помощи Украине.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что финансовое учреждение может предоставить кредит в размере $500 млн в ближайшее время и ещё один, на $200 млн, в конце марта.

Кроме того, власти Британии заявили о намерении выделить $100 млн на поддержку экономики Украины.

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