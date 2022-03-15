Зеленский: российско-украинские переговоры продолжатся 15 марта

Короткая ссылка
Переговоры России и Украины возобновятся во вторник, 15 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля (Нафтали. — RT) Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром», — цитирует ТАСС Зеленского. 

По его словам, переговоры проходят «довольно неплохо».

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в переговорах Украины и России взят перерыв до вторника, 15 марта.

Он добавил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить