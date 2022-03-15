Зеленский: российско-украинские переговоры продолжатся 15 марта
«Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля (Нафтали. — RT) Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром», — цитирует ТАСС Зеленского.
По его словам, переговоры проходят «довольно неплохо».
Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в переговорах Украины и России взят перерыв до вторника, 15 марта.
Он добавил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.