В офисе Зеленского рассказали о позиции Украины на переговорах с российской стороной

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Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что на переговорах с российской стороной Украина добивается гарантий безопасности.

«Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться», — цитирует ТАСС Жовкву.

По его словам, во время переговоров с Москвой были высказаны соображения касательно «возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».

Он подчеркнул, что по некоторым пунктам российских требований можно вести дискуссии, но только «с учётом гарантии безопасности для Украины в будущем».

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в переговорах Украины и России взят перерыв до вторника, 15 марта.

Он добавил, что переговоры Украины и России тяжело, но идут.

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