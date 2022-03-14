Число пострадавших при взрыве ракеты «Точка-У» в Донецке достигло 36

Число пострадавших при обстреле ракетой «Точка-У» в Донецке увеличилось до 36. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Число жертв после обстрела ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — RT) центра Донецка с применением ракеты ТРК «Точка-У» возросло до 20 погибших и 36 раненых», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.