МО России: обстрел Донецка «Точкой-У» был произведён с территории украинских националистов

Обстрел Донецка ракетой «Точка-У» был произведён с территории украинских националистов — с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, заявили в Министерстве обороны России.

«14 марта около 11:30 мск с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, был осуществлён удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города произведён с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями», — сказал официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

В результате атаки погибли 20 мирных жителей. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения.

В ДНР объявят траур после ракетного удара ВСУ.