В ДНР располагают данными, которые позволят точно установить виновных в обстреле Донецка

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Силы Донецкой Народной Республики располагают данными, позволяющими точно установить причастных к убийству гражданских лиц при обстреле в Донецке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В ДНР располагают данными, которые позволят точно установить виновных в обстреле Донецка
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Мы располагаем информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной «Точки-У». Виновные не уйдут от наказания», — написал он в Telegram.

Пушилин добавил, что военные преступления Киева в ближайшее время прекратятся.

Ранее сообщалось, что силы Народной милиции ДНР установят и уничтожат огневую точку, с которой украинскими военными была выпущена по Донецку ракета «Точка-У».

Днём 14 марта центр Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ, которые применили ракету «Точка-У».

Как заявили в штабе территориальной обороны ДНР, в результате атаки погибли 17 человек, 28 получили ранения.

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