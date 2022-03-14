В ДНР располагают данными, которые позволят точно установить виновных в обстреле Донецка
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«Мы располагаем информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной «Точки-У». Виновные не уйдут от наказания», — написал он в Telegram.
Пушилин добавил, что военные преступления Киева в ближайшее время прекратятся.
Ранее сообщалось, что силы Народной милиции ДНР установят и уничтожат огневую точку, с которой украинскими военными была выпущена по Донецку ракета «Точка-У».
Днём 14 марта центр Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ, которые применили ракету «Точка-У».
Как заявили в штабе территориальной обороны ДНР, в результате атаки погибли 17 человек, 28 получили ранения.