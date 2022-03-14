В ЛНР сообщили об обстреле четырёх населённых пунктов со стороны ВСУ

Украинские вооружённые формирования по состоянию на 07:00 мск четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что огонь вёлся по четырём населённым пунктам. Так, в селе Новокраснянка ранение получила девочка 2008 года рождения, а в Ирмине было повреждено здание поликлиники.

РИА Новости

© Валерий Мельников