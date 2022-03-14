В ЛНР сообщили об обстреле четырёх населённых пунктов со стороны ВСУ

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Роман Шимаев
Украинские вооружённые формирования по состоянию на 07:00 мск четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что огонь вёлся по четырём населённым пунктам. Так, в селе Новокраснянка ранение получила девочка 2008 года рождения, а в Ирмине было повреждено здание поликлиники.
В ЛНР сообщили об обстреле четырёх населённых пунктов со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников
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  • 14 марта 2022

    Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Беседа глав государств состоялась вечером 13 марта.

    «Они провели обзор недавних дипломатических контактов и подчеркнули свою приверженность привлечению России к ответственности за её действия, а также поддержке правительства и народа Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

  • Корреспондент RT Мурад Газдиев — с отчётом о ситуации на базе ВМС Украины в Бердянске.

  • Посольство РФ в США назвало ложью публикацию WSJ, в которой Россию обвинили в «запугивании» Запада «угрозами национализации».

    «Взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики. Даже в самой непростой обстановке коммерческие интересы США на ёмком российском рынке никак не ущемляются. Решение, продолжать ли предпринимательскую деятельность в нашей стране, исключительно за американцами. Равно как и право проигнорировать русофобскую истерию, побуждающую иностранный бизнес понести огромные убытки, лишь бы «насолить» России», — говорится в сообщении дипмиссии.

    Накануне WSJ, ссылаясь на неназванные источники, опубликовала статью, в которой обвинила российские органы прокуратуры в запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал после завершения спецоперации представить к государственным наградам сотрудников Службы безопасности Украины, работающих «за Россию против бандеровщины».

    «Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», — написал он в своём Telegram-канале.

  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с ситуацией на Украине и действиями России выступил за организацию нового мирового порядка.

    «Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета Безопасности и реформирования ООН», — цитирует его РИА Новости.

  • Украинские военные обстреляли населённый пункт Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    В общей сложности по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

  • Крым и Донбасс в рамках проведения спецоперации на Украине удалось связать сухопутным коридором, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

    «Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — цитирует его РИА Новости.

    По его словам, дорога может стать магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем.

  • Спецкор RT Валентин Горшенин в своём Telegram-канале рассказал о беседах с жителями освобождённых от ВСУ населённых пунктов Донбасса.

  • Боевики украинских нацбатальонов 13 марта в ходе отступления устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.

    На предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населённые пункты.

    «Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно», — говорится в сообщении.

  • Власти Австралии вводят санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Под ограничения, в частности, подпали Роман Абрамович, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Лебедев, Николай Токарев и Игорь Шувалов.

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