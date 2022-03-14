В Кремле назвали атакой на гражданское население обстрел Донецка со стороны ВСУ

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обстрел в Донецке, в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.
В Кремле назвали атакой на гражданское население обстрел Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Безусловно. Это атака на гражданское население», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU, считают ли в Кремле обстрел Донецка со стороны ВСУ терактом.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек, в том числе дети.

Минздрав ДНР заявил, что после обстрела в медучреждения доставлены 23 человека.

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