В Кремле назвали атакой на гражданское население обстрел Донецка со стороны ВСУ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обстрел в Донецке, в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.

«Безусловно. Это атака на гражданское население», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU, считают ли в Кремле обстрел Донецка со стороны ВСУ терактом.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек, в том числе дети.

Минздрав ДНР заявил, что после обстрела в медучреждения доставлены 23 человека.