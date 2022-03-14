Генпрокуратура ЛНР начнёт проверку после расстрела украинскими военными жителей в Попасной
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«Следователями ГП ЛНР будет проведена проверка по факту расстрела мирных жителей города Попасная участниками вооружённых формирований Украины, а именно 57-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ», — сообщили журналистам в ведомстве.
Представитель прокуратуры отметил, что следователи соберут, зафиксируют доказательства и установят причастных к преступлению, пишет РИА Новости.
Ранее силы ЛНР во время наступления на Попаснянском направлении нашли места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги.
На месте расстрела могут находиться выжившие.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей.