Генпрокуратура ЛНР начнёт проверку после расстрела украинскими военными жителей в Попасной

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Генпрокуратура Луганской Народной Республики проведёт проверку по факту расстрела украинскими войсками мирных жителей в Попасной в Донбассе.
Генпрокуратура ЛНР начнёт проверку после расстрела украинскими военными жителей в Попасной
  • © РИА Новости / Максим Захаров

«Следователями ГП ЛНР будет проведена проверка по факту расстрела мирных жителей города Попасная участниками вооружённых формирований Украины, а именно 57-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ», — сообщили журналистам в ведомстве.

Представитель прокуратуры отметил, что следователи соберут, зафиксируют доказательства и установят причастных к преступлению, пишет РИА Новости.

Ранее силы ЛНР во время наступления на Попаснянском направлении нашли места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги.

На месте расстрела могут находиться выжившие.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей.

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