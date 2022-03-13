Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массового убийства жителей ЛНР

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей в городе Попасная в Луганской Народной Республике.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей.

«Председатель Следственного комитета дал указание ГСУ СК России расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.

Бастрыкин поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц «с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности».

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко допустил, что на месте расстрела украинскими военными гражданских лиц в городе Попасная могут находиться выжившие.