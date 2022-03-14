«Известия»: Киев решил приостановить набор иностранных наёмников после удара ВС России

Киевские власти попросили приостановить отправку французских добровольцев на Украину после удара армии России по Яворовскому военному полигону во Львовской области, в результате чего были уничтожены до 180 иностранных наёмников. Об этом сообщает газета «Известия».

«По нашей информации, один из главных организаторов отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини сообщил о том, что на данный момент набор добровольцев в Интернациональный легион приостановлен решением украинской стороны», — пишет газета.

Как уточняется, в результате удара ВС России погиб по меньшей мере один француз.

13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. По заявлению Минобороны, уничтожены до 180 иностранных наёмников.

Как рассказали в ведомстве, там находились пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников, а также база хранения вооружения и военной техники, поступающей из зарубежных стран. ВС России продолжат уничтожать прибывших иностранных наёмников.

Также сообщалось, что российские военные в ходе наступательных действий захватывают множество переносных зенитных ракетных комплексов. Серийные номера этих вооружений будут проверены, чтобы установить страны, поставляющие оружие из Восточной Европы.