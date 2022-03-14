За минувшую ночь ВКС России сбили четыре украинских беспилотника

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В ночь на 14 марта авиация и ПВО ВКС России сбили четыре украинских беспилотника, среди которых один Bayraktar TB2, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
За минувшую ночь ВКС России сбили четыре украинских беспилотника
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 187 объектов ВСУ, в том числе: два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники», — рассказал он.

Утром 14 марта Министерство обороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.

Авиаудар наносился ракетным вооружением.

За время спецоперации уничтожено 3920 военных объектов Украины.

Корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури рассказал о продвижении войск ДНР и ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

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