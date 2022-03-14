Корреспондент RT Аль-Тури рассказал о продвижении войск ДНР и ходе спецоперации

Корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури в стриме «Летучка» рассказал о продвижении войск ДНР и ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

По его словам, «продвигается армия ДНР по разным направлениям», в том числе по западному.

«Со вчерашнего до сегодняшнего дня продолжается канонада массированная. Есть, конечно, ответка со стороны ВСУ, но в основном, по нашим ощущениям, это летит в сторону позиций, укрепрайонов, которые на западе Донецка. Все ожидали этого момента, все предполагают, что очень скоро начнётся ещё здесь какая-то военная операция войск ДНР, которые с запада, из Волновахи тоже продвигаются наверх в сторону севера», — сообщил он.

Журналист отметил, что по утверждениям Народной милиции «всё идёт по плану».

«Скоро ещё один котёл будет здесь после котла, который образовался в Мариуполе», — сказал он.

12 марта в Минобороны России сообщили, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока.

По последним данным, группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведёт бои против националистов на северо-восточных окраинах города.